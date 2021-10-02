Питання відставки Разумкова для мене зовсім не питання – Зеленський

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“Питання Дмитра Олександровича для мене, вибачте, ну, зовсім не питання. Це питання, в цілому, скажу відверто, внутрішньо-фракційне. Я вважаю великою помилкою Діми чи консультантів, які зараз з ним працюють, що це питання виноситься в публічну сферу, медіа. Секретів ніяких немає, я вважаю просто, що у цих людей інші політичні погляди і це нормально. Ми живемо у демократичній державі”, — заявив Зеленський.

Що було раніше

30 вересня голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія попросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради.

Пізніше прессекретар Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що лист про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова був направлений головою депутатської фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією саме від імені фракції, а не за його ініціативою.

Згодом надійшло друге звернення щодо підписних листів про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. На цей раз від народного депутата України Давида Арахамії.

Сьогодні стало відомо, що на з’їзді “Великої фракції” у Трускавці депутати почали збір підписів за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.