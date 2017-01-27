Питання відновлення флоту в 2017 році має стати пріоритетним – Міноборони

“2017 рік визначений роком військово-морських сил ЗС України, отже, питання щодо відновлення флоту і набуття його спроможностей має стати пріоритетом діяльності Генерального штабу та комітету реформ на цьому 26 січня, під час засідання комітету реформ Міністерства оборони та Збройних сил України, наголосив міністр збройних сил України Степан Полторак”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, 25 січня навчання Військово-Морських Сил ЗСУ розпочалися на Одещині.