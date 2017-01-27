Вопрос восстановления флота в 2017 году должен стать приоритетным - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Вопрос восстановления и усиления военно-морских сил Вооруженных сил Украины должен стать приоритетным в 2017 году. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"2017 год определен годом военно-морских сил ВС Украины, следовательно, вопрос о восстановлении флота и усиления его возможностей должен стать приоритетом деятельности Генерального штаба и комитета реформ во время заседания комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, подчеркнул министр вооруженных сил Украины Степан Полторак", - сказал он.
Как сообщал УНН, 25 января учения Военно-Морских Сил ВСУ начались в Одесской области.