Вопрос восстановления флота в 2017 году должен стать приоритетным - Минобороны

"2017 год определен годом военно-морских сил ВС Украины, следовательно, вопрос о восстановлении флота и усиления его возможностей должен стать приоритетом деятельности Генерального штаба и комитета реформ во время заседания комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, подчеркнул министр вооруженных сил Украины Степан Полторак", - сказал он.

Как сообщал УНН, 25 января учения Военно-Морских Сил ВСУ начались в Одесской области.