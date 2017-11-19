Питання “відкритого неба” з ЄС обговорять на саміті “Східного партнерства” — Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна підніматиме питання щодо угоди про відкрите небо з Європейським Союзом під час саміту “Східного партнерства”, який відбудеться 24 листопада 2017 року у Брюсселі. Про це повідомив УНН міністр інфраструктури Володимир Омелян.
“По "відкритому небу“ насправді третій рік ситуація перебуває на полі Єврокомісії. Під час саміту „Східного партнерства“, 24 листопада, це питання знову буде підніматися. Я сподіваюся, що Брюссель все-таки знайде вирішення цієї ситуації, бо вона не приємна як для українців, так і для європейських авіакомпаній, які не можуть спокійно зайти на український ринок і нормально працювати. Ми ці аргументи всі наводили, я сподіваюся, що Єврокомісія знайде рішення з цього питання”, — переконаний міністр.
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При цьому Омелян запевнив, що Україна стовідсотково готова до спільного авіаційного простору з ЄС.
На уточнення УНН про те, чи очікується найближчим часом входження в Україну нових лоукостів, міністр сказав: “Десь кінець листопада — початок грудня буде гарна новина”.
Нагадаємо, підписання угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС заблоковане з кінця 2013 року через суперечку Британії та Іспанії щодо статусу аеропорту Гібралтару.
У березні 2017 року у Мінінфраструктурі заявляли, що Україна з односторонньому порядку почала виконувати договір про “відкрите небо” з ЄС.
Як повідомляв УНН, 14 січня 2016 року набув чинності договір між Україною та США про відкрите небо.