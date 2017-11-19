Вопрос "открытого неба" с ЕС обсудят на саммите "Восточного партнерства" - Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина будет поднимать вопрос о соглашении об открытом небе с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Об этом сообщил УНН министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"По "открытому небу" на самом деле третий год ситуация находится на поле Еврокомиссии. Во время саммита "Восточного партнерства", 24 ноября, этот вопрос снова будет подниматься. Я надеюсь, что Брюссель все-таки найдет решение этой ситуации, потому что она не приятна как для украинцевй, так и для европейских авиакомпаний, которые не могут спокойно зайти на украинский рынок и нормально работать. Мы эти аргументы все приводили, я надеюсь, что Еврокомиссия найдет решение по этому вопросу", - убежден министр.
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При этом Омелян заверил, что Украина полностью готова к общему авиационному пространству с ЕС.
На уточнение УНН о том, ожидается ли в ближайшее время вхождения в Украину новых лоукостов, министр сказал: "Где конец ноября - начало декабря будет хорошая новость".
Напомним, подписание соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС заблокировано из конца 2013 года из-за спора Великобритании и Испании относительно статуса аэропорта Гибралтара.
В марте 2017 в Мининфраструктуры заявляли, что Украина с одностороннем порядке начала выполнять договор об "открытом небе" с ЕС.
Как сообщал УНН, 14 января 2016 года вступил в силу договор между Украиной и США о открытом небе.