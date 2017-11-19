Вопрос "открытого неба" с ЕС обсудят на саммите "Восточного партнерства" - Омелян

"По "открытому небу" на самом деле третий год ситуация находится на поле Еврокомиссии. Во время саммита "Восточного партнерства", 24 ноября, этот вопрос снова будет подниматься. Я надеюсь, что Брюссель все-таки найдет решение этой ситуации, потому что она не приятна как для украинцевй, так и для европейских авиакомпаний, которые не могут спокойно зайти на украинский рынок и нормально работать. Мы эти аргументы все приводили, я надеюсь, что Еврокомиссия найдет решение по этому вопросу", - убежден министр.

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При этом Омелян заверил, что Украина полностью готова к общему авиационному пространству с ЕС.

На уточнение УНН о том, ожидается ли в ближайшее время вхождения в Украину новых лоукостов, министр сказал: "Где конец ноября - начало декабря будет хорошая новость".

Напомним, подписание соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС заблокировано из конца 2013 года из-за спора Великобритании и Испании относительно статуса аэропорта Гибралтара.

В марте 2017 в Мининфраструктуры заявляли, что Украина с одностороннем порядке начала выполнять договор об "открытом небе" с ЕС.

Как сообщал УНН, 14 января 2016 года вступил в силу договор между Украиной и США о открытом небе.