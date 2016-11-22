Питання України не внесено у порядок денний МВФ до кінця листопада

Згідно з порядком денним, Рада директорів МВФ збирається розглянути питання Фінляндії 23 листопада.

Наступним, відповідно до календарного плану, стане засідання 1 грудня. На ньому взагалі не планується розглядати питання співпраці з якими-небудь країнами. Тема засідання стосується ролі МВФ у питанні стійкості малих держав до стихійних лих і зміни клімату.

Нагадаємо, місія МВФ працювала в Україні з 3 по 17 листопада.

Метою візиту були дискусії у рамках третього перегляду програми МВФ і проведення в 2016 році консультацій для оцінки економічного і фінансового розвитку та обговорення економічної і фінансової політики країни на майбутнє.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою Механізм розширеного фінансування (EFF) 11 березня 2015 року.

Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.