Вопрос Украины не внесен в повестку дня МВФ до конца ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. До конца ноября украинский вопрос отсутствует в расписании заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, от которого Киев ожидает выделения очередного транша до конца этого года по программе сотрудничества. Повестка дня Совета на ближайшее время опубликована на сайте МВФ, передает УНН.
Согласно повестке дня, Совет директоров МВФ собирается рассмотреть вопрос Финляндии 23 ноября.
Следующим, согласно календарному плану, станет заседание 1 декабря. На нем вообще не планируется рассматривать вопросы сотрудничества с какими-либо странами. Тема заседания касается роли МВФ в вопросе устойчивости малых государств к стихийным бедствиям и изменениям климата.