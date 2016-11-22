Вопрос Украины не внесен в повестку дня МВФ до конца ноября

КИЕВ. 22 ноября. УНН. До конца ноября украинский вопрос отсутствует в расписании заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, от которого Киев ожидает выделения очередного транша до конца этого года по программе сотрудничества. Повестка дня Совета на ближайшее время опубликована на сайте МВФ, передает УНН.