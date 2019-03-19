Питання подвійного громадянства для діаспори обговорюватимуть в уряді кілька місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Питання надання подвійного громадянства для представників діаспори обговорюватимуть в Кабінеті Міністрів протягом кількох місяців. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Поки що це заява (глави МЗС, - ред.). Поки це в принципі один із варіантів, який обговорюється. Це, по-перше, не формалізовано ні у який документ. І зараз, перш ніж формалізувати... Спочатку будь-яке питання треба проговорити... Ми повинні зараз пройти етап у кілька місяців для того, щоб проговорити всі ці речі. Тільки після того вже включати питання про подвійне громадянство або не включати", - повідомив парламентар.
За його словами, наразі немає впевненості в тому, що питання подвійного громадянства потрібно вирішувати. Крім того, на його думку, будь-яке рішення має як плюси, так і мінуси, і може тягнути за собою "запитання та складні відповіді або неможливість дати відповідь".
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що виступає за можливість подвійного громадянства для української діаспори.