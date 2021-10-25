Київ ще не визначився, чи закривати транспорт для невакцинованих у разі "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Питання, чи зможуть невакциновані користуватися громадським транспортом після переходу Києва в “червону” зону карантину ще вирішується. Про це під час брифінгу заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, передає УНН.
Цитата
“В першу чергу будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз’яснень від центральної влади, як це має бути. Але в першу чергу ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані”, — заявила Старостенко.
Доповнення
До слова, раніше мер столиці Кличко опублікував список обмежень, які чекають на столицю у разі переходу у “червону” зону. Щодо роботи транспорту, повідомлялося, що він продовжить роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.