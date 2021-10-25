Київ ще не визначився, чи закривати транспорт для невакцинованих у разі "червоної" зони

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“В першу чергу будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз’яснень від центральної влади, як це має бути. Але в першу чергу ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані”, — заявила Старостенко.

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До слова, раніше мер столиці Кличко опублікував список обмежень, які чекають на столицю у разі переходу у “червону” зону. Щодо роботи транспорту, повідомлялося, що він продовжить роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.