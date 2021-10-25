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Київ ще не визначився, чи закривати транспорт для невакцинованих у разі "червоної" зони

Київ • УНН

 • 21235 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Питання, чи зможуть невакциновані користуватися громадським транспортом після переходу Києва в “червону” зону карантину ще вирішується. Про це під час брифінгу заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, передає УНН.

Київ ще не визначився, чи закривати транспорт для невакцинованих у разі "червоної" зони

Цитата

“В першу чергу будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз’яснень від центральної влади, як це має бути. Але в першу чергу ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані”, — заявила Старостенко.

Доповнення

До слова, раніше мер столиці Кличко опублікував список обмежень, які чекають на столицю у разі переходу у “червону” зону. Щодо роботи транспорту, повідомлялося, що він продовжить роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

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