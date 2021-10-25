Киев ещё не опредилился, закрывать ли транспорт для не вакцинированных в случае "красной зоны"

Цитата

“В первую очередь будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем действительно разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Но в первую очередь мы понимаем, что это должны быть вакцинированные”, — заявила Старостенко.

Дополнение

К слову, ранее мэр столицы Кличко опубликовал список ограничений, которые ждут столицу в случае перехода в “красную” зону. О работе транспорта, сообщалось, что он продолжит работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.