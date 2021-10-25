Киев ещё не опредилился, закрывать ли транспорт для не вакцинированных в случае "красной зоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Вопрос, смогут ли не вакцинированные пользоваться общественным транспортом после перехода Киева в "красную" зону карантина еще решается. Об этом во время брифинга заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, передает УНН.
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“В первую очередь будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем действительно разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Но в первую очередь мы понимаем, что это должны быть вакцинированные”, — заявила Старостенко.
Дополнение
К слову, ранее мэр столицы Кличко опубликовал список ограничений, которые ждут столицу в случае перехода в “красную” зону. О работе транспорта, сообщалось, что он продолжит работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.