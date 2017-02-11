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Письменники Білорусі закликали владу скасувати заборону на в'їзд С.Жадану

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Затримання і депортація з Білорусі українського поета Сергія Жадана свідчать про несамостійність влади Білорусі у прийнятті важливих рішень. Про це йдеться в офіційній заяві громадських організацій "Союз білоруських письменників", БАЖ, Білоруський ПЕН-центр, "Білоруський колегіум" та програми "Летючий університет", передає УНН.

Письменники Білорусі закликали владу скасувати заборону на в'їзд С.Жадану

"Висловлюємо обурення внаслідок ганебного затримання шановного гостя і давнього друга Білорусі Сергія Жадана. Переконані, що подібні дії влади свідчать про несамостійність в ухваленні важливих рішень, які не тільки не відповідають інтересам незалежної Білорусі, але і завдають непоправної шкоди іміджу нашої суверенної держави, а також ставлять під сумнів роль Білорусі як нейтрального майданчику для переговорів в російсько-українському конфлікті", - йдеться у заяві.

Також, автори заяви звернулися до компетентних органів державної влади Білорусі з вимогою скасувати рішення про депортацію і заборону на в'їзд С.Жадану, принести йому офіційні вибачення і вжити відповідних заходів для запобігання подібних інцидентів у майбутньому.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.

Як повідомив сам С.Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням „за причастность к террористической деятельности“. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.

Згодом І.Геращенко повідомила, що співробітники посольства України у Білорусі супроводжуватимуть письменника Сергія Жадана в аеропорт і до перетину кордону.

Крім того, віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів наголосила, що неприпустимо, щоб РФ та ФСБ вирішували, хто з українців має право відвідувати Білорусь.

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