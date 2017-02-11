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Писатели Беларуси призвали власть отменить запрет на въезд С.Жадану

Киев • УНН

 • 11964 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Задержание и депортация из Беларуси украинского поэта Сергея Жадана свидетельствуют о несамостоятельности власти Беларуси в принятии важных решений. Об этом говорится в официальном заявлении общественных организаций "Союз белорусских писателей", БАЖ, Белорусский ПЕН-центр, "Белорусский коллегиум" и программы "Летучий университет", передает УНН.

Писатели Беларуси призвали власть отменить запрет на въезд С.Жадану

"Выражаем возмущение вследствие позорного задержания уважаемого гостя и давнего друга Беларуси Сергея Жадана. Убеждены, что подобные действия власти свидетельствуют о несамостоятельности в принятии важных решений, которые не только не отвечают интересам независимой Беларуси, но и наносят непоправимый вред имиджу нашего суверенного государства, а также ставят под сомнение роль Беларуси как нейтральной площадки для переговоров в российско-украинском конфликте", - говорится в заявлении.

Также, авторы заявления обратились в компетентные органы государственной власти Беларуси с требованием отменить решение о депортации и запрете на въезд С.Жадану, принести ему официальные извинения и принять соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.

Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "за причастности к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном.

Впоследствии И.Геращенко сообщила, что сотрудники посольства Украины в Беларуси будут сопровождать писателя Сергея Жадана в аэропорт и до пересечения границы.

Кроме того, вице-спикер ВР, участница минских переговоров отметила, что недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь.

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