Писатели Беларуси призвали власть отменить запрет на въезд С.Жадану
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Задержание и депортация из Беларуси украинского поэта Сергея Жадана свидетельствуют о несамостоятельности власти Беларуси в принятии важных решений. Об этом говорится в официальном заявлении общественных организаций "Союз белорусских писателей", БАЖ, Белорусский ПЕН-центр, "Белорусский коллегиум" и программы "Летучий университет", передает УНН.
"Выражаем возмущение вследствие позорного задержания уважаемого гостя и давнего друга Беларуси Сергея Жадана. Убеждены, что подобные действия власти свидетельствуют о несамостоятельности в принятии важных решений, которые не только не отвечают интересам независимой Беларуси, но и наносят непоправимый вред имиджу нашего суверенного государства, а также ставят под сомнение роль Беларуси как нейтральной площадки для переговоров в российско-украинском конфликте", - говорится в заявлении.
Также, авторы заявления обратились в компетентные органы государственной власти Беларуси с требованием отменить решение о депортации и запрете на въезд С.Жадану, принести ему официальные извинения и принять соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.
Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "за причастности к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном.
Впоследствии И.Геращенко сообщила, что сотрудники посольства Украины в Беларуси будут сопровождать писателя Сергея Жадана в аэропорт и до пересечения границы.
Кроме того, вице-спикер ВР, участница минских переговоров отметила, что недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь.