Письменник Харукі Муракамі: пандемія та війна в Україні створюють стіни, що поділяють людей

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"Оскільки почуття підозри замінює взаємну довіру, навколо нас постійно зводяться стіни", - сказав Муракамі наприкінці квітня. Ця промова "Писати художню літературу під час пандемії та війни" була опублікована в середу в літературному журналі The Shincho Monthly.

"Схоже, всі стоять перед вибором - ховатися за стінами, зберігаючи безпеку та статус-кво, або, усвідомлюючи ризики, вийти за стіни у пошуках більш вільної системи цінностей", - сказав він.

Новий роман письменника "Місто та його невизначені стіни" було випущено у квітні в Японії, а англійський переклад очікується у 2024 році. Головний герой, як описав Муракамі, стоїть перед важким вибором між двома світами: ізольованим містом-міцністю спокою без бажань та страждань, і реальний світ за стінами, сповнений болем, бажанням та протиріччями.

Роман заснований на оповіданні, яке він написав незабаром після того, як став письменником, але так і не був опублікований.

Муракамі почав переписувати книгу в березні 2020 року, невдовзі після того, як COVID-19 почав розповсюджуватися світом, і закінчив її через два роки, коли війна в Україні перетнула позначку в один рік.

"Дві великі події об'єдналися і драматично змінили світ", - сказав він.

Почуття безпеки, яке прийшло із загальною вірою в глобалізм і взаємну економічну та культурну залежність, "спалахнуло з раптовим вторгненням росії в Україну", сказав Муракамі.

За словами письменника, у міру того, як війна триває, навколо людей, між країнами та окремими людьми зводяться високі мури. "Мені здається, що психічний стан – якщо хтось не твій союзник, він твій ворог – продовжує поширюватись".

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