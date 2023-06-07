Писатель Харуки Мураками: пандемия и война в Украине создают стены, разделяющие людей

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"Поскольку чувство подозрения заменяет взаимное доверие, вокруг нас постоянно возводятся стены", - сказал Мураками в конце апреля. Эта речь "Писать художественную литературу во время пандемии и войны" была опубликована в среду в литературном журнале The Shincho Monthly.

"Похоже, все стоят перед выбором - прятаться за стенами, сохраняя безопасность и статус-кво, или, осознавая риски, выйти за стены в поисках более свободной системы ценностей", - сказал он.

Новый роман писателя "Город и его неопределенные стены" был выпущен в апреле в Японии, а английский перевод ожидается в 2024 году. Главный герой, как описал Мураками, стоит перед трудным выбором между двумя мирами: изолированным городом-крепостью покоя без желаний и страданий, и реальный мир за стенами, полный боли, желания и противоречий.

Роман основан на рассказе, который он написал вскоре после того, как стал писателем, но так и не был опубликован.

Мураками начал переписывать книгу в марте 2020 года, вскоре после того, как COVID-19 начал распространяться по миру, и закончил ее через два года, когда война в Украине пересекла отметку в один год.

"Два великих события объединились и драматически изменили мир", — сказал он.

Чувство безопасности, которое пришло с общей верой в глобализм и взаимную экономическую и культурную зависимость, "вспыхнуло с внезапным вторжением россии в Украину", сказал Мураками.

По словам писателя, по мере того, как война продолжается, вокруг людей, между странами и отдельными людьми возводятся высокие стены. "Мне кажется, что психическое состояние – если кто-то не твой союзник, он твой враг – продолжает распространяться".

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