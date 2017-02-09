Після зґвалтування 10-річна дівчинка потрапила до реанімації на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Рівненщині 10-річна дівчинка з райцентру Здолбунів потрапила до реанімації районної лікарні після зґвалтування. Цю інформацію кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
У відомстві уточнили, що над дитиною в неприродній спосіб поглумився 22-рчний місцевий житель. Поліцейські вчора затримали підозрюваного.
Подробиці події з'ясовуються.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Києві четверо чоловіків згвалтували дівчину.