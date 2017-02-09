После изнасилования 10-летняя девочка попала в реанимацию в Ровенской области

В ведомстве уточнили, что над ребенком неестественным способом надругался 22-рчний местный житель. Полицейские вчера задержали подозреваемого.

Подробности происшествия выясняются.

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Напомним, как сообщал УНН, в Киеве четверо мужчин изнасиловали девушку.