После изнасилования 10-летняя девочка попала в реанимацию в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Ровенской области 10-летняя девочка из райцентра Здолбунов попала в реанимацию районной больницы после изнасилования. Эту информацию корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
В ведомстве уточнили, что над ребенком неестественным способом надругался 22-рчний местный житель. Полицейские вчера задержали подозреваемого.
Подробности происшествия выясняются.
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Напомним, как сообщал УНН, в Киеве четверо мужчин изнасиловали девушку.