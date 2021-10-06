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Після збою Facebook Дуров заявив про 70 млн нових користувачів Telegram

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Засновник месенджера Telegram Павло Дуров ввечері у вівторок, 5 жовтня, повідомив в своєму Telegram-каналі, що напередодні - в день маcштабного збою в роботі соцмереж Facebook і Instagram, а також месенджера Whatsapp - понад 70 млн нових користувачів зареєструвалися в Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Дурова, зокрема, в Північній і Південній Америці мільйони користувачів спробували в один і той же час зареєструватися в створеному ним мессенджері, що призвело до уповільнення його роботи.

Масштабний збій в роботі Facebook

Через масштабний збій в роботі Facebook, Instagram, а також месенджера Whatsapp їх користувачі протягом кілька годин не могли відкрити свої акаунти. Крім того, деякі співробітники компанії Facebook не могли фізично потрапити в свої офіси, так як їх електронні ключі не працювали.

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За словами Павла Дурова, Telegram є “найбільшою незалежною платформою для відправки повідомлень”. “Ми не підведемо вас тоді, коли це зроблять інші”, — написав він.

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