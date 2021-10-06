После сбоя Facebook Дуров заявил о 70 млн новых пользователей Telegram
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вечером во вторник, 5 октября, сообщил в своем Telegram-канале, накануне - в день масштабные сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера Whatsapp - более 70 млн новых пользователей зарегистрировались в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Дурова, в частности, в Северной и Южной Америке миллионы пользователей попытались в один и тот же время зарегистрироваться в созданном им мессенджера, что привело к замедлению его работы.
Масштабный сбой в работе Facebook
Из-за масштабного сбоя в работе Facebook, Instagram, а также мессенджера Whatsapp их пользователи в течение нескольких часов не могли открыть свои аккаунты. Кроме того, некоторые сотрудники компании Facebook не могли физически попасть в свои офисы, так как их электронные ключи не работали.
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По словам Павла Дурова, Telegram является “самой независимой платформой для отправки сообщений”. “Мы не подведем вас тогда, когда это сделают другие”, — написал он.
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