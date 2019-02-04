Після висловлювань Макрона про ЗМІ РФ - МЗС Росії направило ноту в посольство Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ РФ направило дипломатичну ноту в посольство Франції з проханням дати офіційний коментар щодо висловлення президента Еммануеля Макрона про втручання російських ЗМІ у внутрішні справи республіки в зв’язку з протестами “жовтих жилетів”. Про це в понеділок офіційна представниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова повідомила російським ЗМІ, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ направило в посольство Франції в Москві офіційну дипломатичну ноту з проханням прояснити офіційну позицію Парижа з даного питання: чи мали місце такі висловлювання і з чим вони пов’язані, що конкретно мається на увазі і чи можна розглядати цю публікацію з цитатами слів президента Франції як офіційну позицію держави ”, - повідомила Захарова.
Раніше представниця МЗС, коментуючи новину про висловлювання Макрона, повідомила, що якщо матеріал у виданні LePoint передає все точно, то президент Макрон — “головний у Франції виробник фейкових новин”.
Загалом мова йде про матеріал видання LePoint, де лідер Франції сказав, що лідери протестів “жовтих жилетів” — є “медійним продуктом Росії”.
Нагадуємо, посольство РФ в Канаді обурилося відмовою пустити російських журналістів на зустріч щодо Венесуели.