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Після висловлювань Макрона про ЗМІ РФ - МЗС Росії направило ноту в посольство Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ РФ направило дипломатичну ноту в посольство Франції з проханням дати офіційний коментар щодо висловлення президента Еммануеля Макрона про втручання російських ЗМІ у внутрішні справи республіки в зв’язку з протестами “жовтих жилетів”. Про це в понеділок офіційна представниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова повідомила російським ЗМІ, передає УНН.

“Міністерство закордонних справ направило в посольство Франції в Москві офіційну дипломатичну ноту з проханням прояснити офіційну позицію Парижа з даного питання: чи мали місце такі висловлювання і з чим вони пов’язані, що конкретно мається на увазі і чи можна розглядати цю публікацію з цитатами слів президента Франції як офіційну позицію держави ”, - повідомила Захарова.

Раніше представниця МЗС, коментуючи новину про висловлювання Макрона, повідомила, що якщо матеріал у виданні LePoint передає все точно, то президент Макрон — “головний у Франції виробник фейкових новин”.

Загалом мова йде про матеріал видання LePoint, де лідер Франції сказав, що лідери протестів “жовтих жилетів” — є “медійним продуктом Росії”.

Нагадуємо, посольство РФ в Канаді обурилося відмовою пустити російських журналістів на зустріч щодо Венесуели.

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