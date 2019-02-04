После высказываний Макрона о СМИ РФ - МИД России направило ноту в посольство Франции

“Министерство иностранных дел направило в посольство Франции в Москве официальную дипломатическую ноту с просьбой прояснить официальную позицию Парижа по данному вопросу: имели ли место такие высказывания и с чем они связаны, что конкретно имеется в виду и можно ли рассматривать эту публикацию с цитатами слов президента Франции как официальную позицию государства”, — сообщила Захарова.

Ранее представительница МИД, комментируя новость о высказываниях Макрона, сообщила, что если материал в издании LePoint передает все точно, то президент Макрон — “главный во Франции производитель фейковых новостей”.

В целом речь идет о материале издания LePoint, где лидер Франции сказал, что лидеры протестов “желтых жилетов” — являются “медийным продуктом России”.

Напоминаем, посольство РФ в Канаде возмутилось отказом пустить российских журналистов на встречу касательно Венесуэлы.