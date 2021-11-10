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Після виборів у Японії переобрали Фуміо Кісіду на посаду прем'єра країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Обидві палати японського парламенту затвердили голову правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії Фуміо Кісіду на посаду прем’єр-міністра країни, передає телеканал NHK, пише УНН.

Після виборів у Японії переобрали Фуміо Кісіду на посаду прем'єра країни

Деталі

Згідно з результатами голосування нижньої палати японського парламенту, підсумки голосування в якій визначають главу уряду, Кісіда отримав 297 голосів через те, що Ліберально-демократична партія в союзі з Партією “Комейто” утримує більшість в палаті. Він також отримав більшість голосів — 141 голос з 242 — у результаті голосування в палаті радників — верхній палаті японського парламенту.

Контекст

Кісіду затвердили на посаду прем’єр-міністра Японії ще на початку жовтня. Однак в середині жовтня нижня палата парламенту була розпущена у зв’язку із закінченням терміну повноважень, а 31 жовтня відбулися вибори її нового складу.

Сьогоднішнє призначення Кісіди — очікуваний підсумок виборів 31 жовтня. За три дні до сьогоднішнього голосування уряд Японії пішов у відставку, як цього вимагає Конституція країни, повідомляло Kyodo. Кандидатуру Кісіди тепер має затвердити японський імператор Нарухіто.

Міністром закордонних справ Японії був призначений Йосімаса Хаясі, який до цього обіймав посаду Міністра оборони, міністра науки і освіти і міністра сільського господарства. До Хаясі главою японського МЗС був Тосіміцу Мотегі, який тепер став генеральним секретарем ЛДП.

До свого призначення на посаду прем’єр-міністра Кісіда входив до складу уряду країни в 2000-х і 2010-х роках. Він займав пости міністра оборони, міністра закордонних справ і міністра у справах Окінави і північних територій — під останніми в Японії розуміють Південнокурильські острови, які є предметом суперечки Токіо та Москви.

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