Після виборів у Парижі почалися сутички з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На вулицях Парижа після оголошення даних екзит-полів почалися сутички демонстрантів-антифашистів з поліцією, передає УНН з посиланням на ВВС.
“На вулицях Парижа після оголошення даних екзит-полів почалися сутички демонстрантів-антифашистів з поліцією”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що щонайменше одна жінка була поранена.
Демонстрантами виступають противниками ультраправого “Національного фронту”, чия лідер Марін Ле Пен, за даними екзит-полів, проходить до другого туру.
Як повідомляв УНН, Еммануель Макрон і Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів у Франції, така оцінка з’явилася на телеканалі France 2.