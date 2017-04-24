Після виборів у Парижі почалися сутички з поліцією

“На вулицях Парижа після оголошення даних екзит-полів почалися сутички демонстрантів-антифашистів з поліцією”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щонайменше одна жінка була поранена.

Демонстрантами виступають противниками ультраправого “Національного фронту”, чия лідер Марін Ле Пен, за даними екзит-полів, проходить до другого туру.

Як повідомляв УНН, Еммануель Макрон і Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів у Франції, така оцінка з’явилася на телеканалі France 2.