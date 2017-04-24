После выборов в Париже начались столкновения с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На улицах Парижа после объявления данных экзит-полов начались столкновения демонстрантов-антифашистов с полицией, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“На улицах Парижа после объявления данных экзит-полов начались столкновения демонстрантов-антифашистов с полицией”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по меньшей мере одна женщина была ранена.
Демонстрантами выступают противники ультраправого “Национального фронта”, чья лидер Марин Ле Пен, по данным экзит-полов, проходит во второй тур.
Как сообщал УНН, Эммануэль Макрона и Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов в Франци й, такая оценка появилась на телеканале France 2.