После выборов в Париже начались столкновения с полицией

“На улицах Парижа после объявления данных экзит-полов начались столкновения демонстрантов-антифашистов с полицией”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по меньшей мере одна женщина была ранена.

Демонстрантами выступают противники ультраправого “Национального фронта”, чья лидер Марин Ле Пен, по данным экзит-полов, проходит во второй тур.

Как сообщал УНН, Эммануэль Макрона и Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов в Франци й, такая оценка появилась на телеканале France 2.