Після вбивства “Гіві” серед бойовиків зафіксовано збільшення охочих звільнитися

“Серед військовослужбовців, насамперед командного складу російських окупаційніх війск, відмічається різке зростання бажаючих звільнітісь, що пов’язано з вбивством 4-го лютого цього року заступника командувача 2 АК ЗС РФ полковника О.Анащенко та 8 лютого командира батальйону "Сомалі”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у “ДНР” 8 лютого повідомили, що командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих з позивним “Гіві” загинув в результаті вибуху у своєму кабінеті.