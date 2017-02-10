Після вбивства “Гіві” серед бойовиків зафіксовано збільшення охочих звільнитися
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Після вбивства командира батальйону “Сомалі” Михайла Толстих, відомого як “Гіві”, серед бойовиків збільшується кількість охочих звільнитись. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Серед військовослужбовців, насамперед командного складу російських окупаційніх війск, відмічається різке зростання бажаючих звільнітісь, що пов’язано з вбивством 4-го лютого цього року заступника командувача 2 АК ЗС РФ полковника О.Анащенко та 8 лютого командира батальйону "Сомалі”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у “ДНР” 8 лютого повідомили, що командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих з позивним “Гіві” загинув в результаті вибуху у своєму кабінеті.