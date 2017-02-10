После убийства "Гиви" среди боевиков зафиксировано увеличение желающих уволиться

"Среди военнослужащих, прежде всего командного состава российских оккупационных войск, отмечается резкий рост желающих уволиться, что связано с убийством 4 февраля этого года заместителя командующего 2 АК ВС РФ полковника А.Анащенко и 8 февраля командира батальона "Сомали", - говорится в сообщении.

Напомним, в "ДНР" 8 февраля сообщили, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" погиб в результате взрыва в своем кабинете.