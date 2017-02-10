После убийства "Гиви" среди боевиков зафиксировано увеличение желающих уволиться
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. После убийства командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви", среди боевиков увеличивается количество желающих уволиться. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Среди военнослужащих, прежде всего командного состава российских оккупационных войск, отмечается резкий рост желающих уволиться, что связано с убийством 4 февраля этого года заместителя командующего 2 АК ВС РФ полковника А.Анащенко и 8 февраля командира батальона "Сомали", - говорится в сообщении.
Напомним, в "ДНР" 8 февраля сообщили, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" погиб в результате взрыва в своем кабинете.