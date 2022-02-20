Якщо не зупинити Путіна, після України він візьметься за Прибалтику – глава МЗС Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін продовжить воювати з сусідніми країнами, такими як країни Балтії, якщо йому дозволять вторгнутися в Україну. Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в інтерв'ю газеті Mail on Sunday ,пише УНН.
Цитата
"Нам потрібно зупинити Путіна, тому що він не зупиниться на Україні. Країни Балтії в небезпеці... Західні Балкани теж", - вважає міністр.
"Путін публічно заявив про все це, що він хоче створити велику Росію, що він хоче повернутися до ситуації, яка була раніше, коли Росія контролювала величезні ділянки Східної Європи. Тому так важливо, щоб ми і наші союзники протистояли Путіну. Наступного тижня це може бути Україна, але тоді яка країна буде наступною?",- запитала вона.
Деталі
Слова міністра закордонних справ прозвучали після того, як британський прем'єр-міністр Борис Джонсон попередив, що російське вторгнення в Україну може призвести до "руйнування демократичної держави" і "потрясіння луною прокотиться по всьому світу".
Джонсон, який зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським на саміті, сказав: "Якщо Україна піддасться вторгненню і якщо Україна буде захоплена, ми станемо свідками руйнування демократичної держави, країни, яка була вільною протягом цілого покоління".
Що було раніше
Як писав УНН, на думку Джонсона, Росія планує розв'язати найбільшу війну в Європі з 1945 року.