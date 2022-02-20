Если не остановить Путина, после Украины он возьмется за Прибалтику – глава МИД Британии

Цитата

"Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится на Украине. Страны Балтии в опасности… Западные Балканы тоже", - считает министр.

"Путин публично заявил обо всем этом, что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные участки Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. На следующей неделе это может быть Украина, но тогда какая страна будет следующей?", - спросила она.

Детали

Слова министра иностранных дел прозвучали после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что российское вторжение в Украину может привести к "разрушению демократического государства" и "потрясение эхом прокатится по всему миру".

Джонсон, который встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите, сказал: "Если Украина подвергнется вторжению и если Украина будет захвачена, мы станем свидетелями разрушения демократического государства, страны, которая была свободной на протяжении целого поколения".

Что было ранее

Как писал УНН, по мнению Джонсона, Россия планирует развязать самую большую войну в Европе с 1945 года.