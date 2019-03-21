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Після угоди з Фуксом: Кабмін загальмував призначення Кирилюка керівником Держгеонадра

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Станом на сьогодні, 21 березня, Прем'єр-міністр України не затвердив пропозицію конкурсної комісії щодо призначення на посаду голови Державної служби геології та надр України Олега Кирилюка. Про це УНН повідомили у перс-службі Держгеонадра.

Після угоди з Фуксом: Кабмін загальмував призначення Кирилюка керівником Держгеонадра

"Пропозиція поки що не затверджена. Чекаємо", - зазначили у відомстві.

Кирилюк виграв конкурс на посаду голови відомства 12 березня. Його кандидатуру відібрала Комісія з питань вищого корпусу державної служби, яка діє при Національному агентстві з питань державної служби України. До цього часу Кирилюк мав статус тимчасово виконуючого обов'язки голови Держгеонадра останні півтора року. Він був призначений на посаду 24 травня 2017 року.

За час керівництва Кирилюка відомство видало 16 ліцензій на видобуток газу компанії "Голден Деррік", що до Революції гідності належала екс-міністру енергетики Едуарду Ставицькому. Сьогодні компанія називається "Іст Юроуп Петролеум", її пов'язують із російським олігархом Павлом Фуксом.

Наприкінці 2018 року Фукс отримав ще один "подарунок" від Кирилюка, який погодив продаж державної частки НАК “Надра України” в компанії бізнесмена "Іст Юроуп Петролеум".

Вартість угоди, за якою Україна відмовилась від власних родовищ, була довгий час утаємничена. Але нещодавно НАК "Надра України" повідомила, що продала державну частку у компанії ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" за 12 млн грн.

Новим власником 33% частки стало товариство "Авант Трейд Лімітед", також з орбіти Фукса.

Додамо, що НАК "Надра України" та Держгеонадра відмовилися надати копію резонансної угоди з Фуксом. Детальніше про це читайте тут.

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