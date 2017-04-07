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Після удару США терористи в Сирії пішли в наступ – Міноборони РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Міністерстві оборони Росії заявляють, що відразу після удару США по сирійській авіабазі бойовики терористичних угруповань “Ісламська держава” і “Джебхат ан-Нусра” розпочали масштабний наступ проти урядової армії Сирії, передає УНН із посиланням на ТАСС.

“Звертаю увагу, що відразу після масованого ракетного удару по сирійській авіабазі почався широкомасштабний наступ бандформувань ІДІЛ і "Джебхат ан-Нусра" на позиції сирійських військ. Сподіваємося, що ці дії не є узгодженими з американською стороною”, - заявив у ході зустрічі з журналістами представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков.

За його словами, американський удар був підготовлений заздалегідь, а інцидент із хімічною зброєю у провінції Ідліб 4 квітня став лише приводом.

“Для будь-якого фахівця зрозуміло, що рішення про нанесення ракетного удару по Сирії було прийняте у Вашингтоні задовго до подій у населеному пункті Хан-Шейхун, які послужили лише формальним приводом, а демонстрація військової сили продиктована виключно внутрішньополітичними причинами”, — сказав І.Конашенков.

Він також заявив, що до сирійської авіабази долетіли тільки 23 з 59 крилатих ракет, запущених із американських кораблів.

“За даними російських засобів об’єктивного контролю, до сирійської авіабази долетіло лише 23 ракети. Місце падіння інших 36 крилатих ракет невідоме. Таким чином, бойова ефективність американського масованого ракетного удару по сирійській авіабазі вкрай низька”, - зазначив І.Конашенков.

За його словами, ВПС Сирії втратили шість літаків МіГ-23. Крім того, була знищена радіолокаційна станція та інше майно.

“У результаті удару знищено склад матеріально-технічного майна, навчальний корпус, їдальню, шість літаків МіГ-23, які перебували у ремонтних ангарах, а також радіолокаційну станцію. Злітна смуга, руліжні доріжки та літаки сирійських ВПС на стоянках не пошкоджені”, - сказав генерал.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці 59 крилатих ракет “Томагавк” були випущені з американських кораблів по авіабазі сирійських урядових сил у районі міста Хомс.

Дії США підтримали Німеччина, ФранціяВелика Британія, Австралія, Ізраїль, Туреччина і Саудівська Аравія.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що американський ракетний удар по Сирії є актом агресії проти суверенної держави. Засудила атаку і влада Ірану.

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