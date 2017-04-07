После удара США террористы в Сирии пошли в наступление – Минобороны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Министерстве обороны России заявляют, что сразу после удара США по сирийской авиабазе боевики террористических группировок “Исламское государство” и “Джебхат ан-Нусра” предприняли масштабное наступление против правительственной армии Сирии, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Обращаю внимание, что сразу после нанесения массированного ракетного удара по сирийской авиабазе началось широкомасштабное наступление бандформирований ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" на позиции сирийских войск. Надеемся, что эти действия не носят согласованный с американской стороной характер”, — заявил в ходе встречи с журналистами представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, американский удар был подготовлен заблаговременно, а инцидент с химическим оружием в провинции Идлиб 4 апреля стал лишь предлогом.
“Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ракетного удара по Сирии было принято в Вашингтоне задолго до событий в населенном пункте Хан-Шейхун, послуживших только формальным поводом, а демонстрация военной силы продиктована исключительно внутриполитическими причинами”, — сказал И.Конашенков.
Он также заявил, что до сирийской авиабазы долетели только 23 из 59 крылатых ракет, запущенных с американских кораблей.
“По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения остальных 36 крылатых ракет неизвестно. Таким образом, боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе крайне низкая”, — отметил И.Конашенков.
По его словам, ВВС Сирии потеряли шесть самолетов МиГ-23. Кроме того, были уничтожены радиолокационная станция и другое имущество.
“В результате удара уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23, а также радиолокационная станция. Взлетная полоса, рулежные дорожки и самолеты сирийских ВВС на стоянках не повреждены”, — сказал генерал.
Как сообщал УНН, сегодня утром 59 крылатых ракет “Томагавк” были выпущены с американских кораблей по авиабазе сирийских правительственных сил в районе города Хомс.
Действия США поддержали Германия, Франция, Великобритания, Австралия, Израиль, Турция и Саудовская Аравия.
Президент России Владимир Путин считает, что американский ракетный удар по Сирии является актом агрессии против суверенного государства. Осудили атаку и власти Ирана.