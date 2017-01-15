Після тюремного бунту в Бразилії загинули понад 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. З початку року у бразильських в’язницях загинули 116 осіб. Сьогодні в ході нових заворушень загинули понад 30 осіб, передає УНН з посиланням на DW.
Тюремні бунти в Бразилії, що пов’язують із протистоянням наркокартелів тривають досі. Лише за сьогодні, 15 січня, в ході нових заворушень загинули понад 30 осіб, повідомляє інформагентство AFP з посиланням на дані поліції.
Поліцейські увійшли на територію в’язниці у північно-східному штаті Ріу-Гранді-ду-Норті, де ще напередодні озброєні в’язні вирвалися зі своїх камер. На території в’язниці поліція виявила, що частина загиблих в’язнів була обезголовлена. Схожі інциденти траплялися і в ході інших нещодавнії тюремних заворушень у країні.
Загальна кількість убитих з початку 2017 року в ході заворушень в’язнів сягнула 116 осіб. Бунти пов’язують із протистоянням двох найбільших наркокартелів країни, один з яких базується в Ріо-де-Жанейро, а інший — в Сан-Паулу.