После тюремного бунта в Бразилии погибли более 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. С начала года в бразильских тюрьмах погибли 116 человек. Сегодня в ходе новых беспорядков погибли более 30 человек, передает УНН со ссылкой на DW.
Тюремные бунты в Бразилии, связывают с противостоянием наркокартелей. Только за сегодня, 15 января, в ходе новых беспорядков погибли более 30 человек, сообщает информагентство AFP со ссылкой на данные полиции.
Полицейские вошли на территорию тюрьмы в северо-восточном штате Риу-Гранди-ду-Норте, где еще накануне вооруженные заключенные вырвались из своих камер . На территории тюрьмы полиция обнаружила, что часть погибших узников была обезглавлена. Похожие инциденты случались и в ходе других тюремных беспорядков в стране.
Общее количество убитых с начала 2017 в ходе беспорядков заключенных достигло 116 человек. Бунты связывают с противостоянием двух крупнейших наркокартелей страны, один из которых базируется в Рио-де-Жанейро, а другой - в Сан-Паулу.