Після сплаху випадків COVID-19 серед військових Канада призупинила навчальну місію в Україні

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Канадська військова навчальна місія в Україні тимчасово призупинена після серйозного спалаху коронавірусу серед військових, підтвердило Міністерство національної оборони. Представник спільного оперативного командування військових відмовився розголошувати, скільки солдатів пройшли позитивні тести.

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“Звичайні заходи з нарощування потенціалу сил безпеки тимчасово скорочені або призупинені в місцях навчання як міра захисту сил для членів Оперативної групи та з метою зупинки розповсюдження вірусу. Членів, які отримали позитивні результати, спостерігають ізольовано, а тісні контакти поміщають у карантин”, — заявила капітан Алексія Кроазер, яка виступає від імені Отави на базі Канадського об’єднаного оперативного командування.

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До навчальної місії залучено близько 200 канадських військовослужбовців. Вони розкидані в різних місцях центральної та західної України, причому основна частина контингенту знаходиться у Яворові поблизу польського кордону.

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