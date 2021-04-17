Після сплаху випадків COVID-19 серед військових Канада призупинила навчальну місію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Канадську навчальну місію в Україні призупинено після спалаху випадків COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на СВС.
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Канадська військова навчальна місія в Україні тимчасово призупинена після серйозного спалаху коронавірусу серед військових, підтвердило Міністерство національної оборони. Представник спільного оперативного командування військових відмовився розголошувати, скільки солдатів пройшли позитивні тести.
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“Звичайні заходи з нарощування потенціалу сил безпеки тимчасово скорочені або призупинені в місцях навчання як міра захисту сил для членів Оперативної групи та з метою зупинки розповсюдження вірусу. Членів, які отримали позитивні результати, спостерігають ізольовано, а тісні контакти поміщають у карантин”, — заявила капітан Алексія Кроазер, яка виступає від імені Отави на базі Канадського об’єднаного оперативного командування.
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До навчальної місії залучено близько 200 канадських військовослужбовців. Вони розкидані в різних місцях центральної та західної України, причому основна частина контингенту знаходиться у Яворові поблизу польського кордону.
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Перший підтверджений випадок рідкісного, але потенційно летального згустку крові був зафіксований у Канаді у зв'язку з вакцинацією препаратом AstraZeneca-Oxford