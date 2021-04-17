После вспышки случаев COVID-19 среди военных Канада приостановила учебную миссию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Канадскую учебную миссию в Украине приостановлено после вспышки случаев COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на СВС.
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Канадская военная учебная миссия в Украине временно приостановлена после серьезного вспышки коронавируса среди военных, подтвердило Министерство национальной обороны. Представитель совместного оперативного командования военных отказался разглашать, сколько солдат прошли положительные тесты.
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“Обычные меры по наращиванию потенциала сил безопасности временно сокращены или приостановлены в местах обучения как мера защиты сил для членов Оперативной группы и с целью остановки распространения вируса. Членов, получивших положительные результаты, наблюдают изолированно, а тесные контакты помещают в карантин”, - заявила капитан Алексия Кроазер, которая выступает от имени Отавы на базе Канадского объединенного оперативного командования.
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К учебной миссии привлечено около 200 канадских военнослужащих. Они разбросаны в разных местах центральной и западной Украины, причем основная часть контингента находится в Яворове близ польской границы.
Напомним
Первый подтвержденный случай редкого, но потенциально летального сгустка крови был зафиксирован в Канаде в связи с вакцинацией препаратом AstraZeneca-Oxford.