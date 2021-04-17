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После вспышки случаев COVID-19 среди военных Канада приостановила учебную миссию в Украине

После вспышки случаев COVID-19 среди военных Канада приостановила учебную миссию в Украине

Киев  •  УНН

 • 35818 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Канадскую учебную миссию в Украине приостановлено после вспышки случаев COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на СВС.

Детали

Канадская военная учебная миссия в Украине временно приостановлена после серьезного вспышки коронавируса среди военных, подтвердило Министерство национальной обороны. Представитель совместного оперативного командования военных отказался разглашать, сколько солдат прошли положительные тесты.

Цитата

“Обычные меры по наращиванию потенциала сил безопасности временно сокращены или приостановлены в местах обучения как мера защиты сил для членов Оперативной группы и с целью остановки распространения вируса. Членов, получивших положительные результаты, наблюдают изолированно, а тесные контакты помещают в карантин”, - заявила капитан Алексия Кроазер, которая выступает от имени Отавы на базе Канадского объединенного оперативного командования.

Дополнительно

К учебной миссии привлечено около 200 канадских военнослужащих. Они разбросаны в разных местах центральной и западной Украины, причем основная часть контингента находится в Яворове близ польской границы.

Напомним

Первый подтвержденный случай редкого, но потенциально летального сгустка крови был зафиксирован в Канаде в связи с вакцинацией препаратом AstraZeneca-Oxford.

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