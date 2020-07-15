Після повернення з Єгипту або Албанії проходити самоізоляцію тепер не потрібно - Криклій

"Уряд змінив критерії щодо країн, які відносяться до “червоної зони”. Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19", - написав Криклій.

Також він нагадав, що Укрзалізниця вже відновила близько половини пасажирських поїздів, які курсували до карантину. Це 65 потягів далекого сполучення та 7️00 приміських.

Нагадаємо, Кабмін встановив нові критерії для "червоних" країн з поширення COVID-19.