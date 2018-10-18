Після півдоби очікування 200 пасажирів вилетіли із "Борисполя" до Єгипту

"Рейс BAY2023 Київ-Шарм Ель-Шейх авіакомпанії Bravo Airways, який здійснюється на орендованому у авіакомпанії ANDA Air повітряному судні, був затриманий через технічні причини. На даний момент усі несправності усунено. Літак був технічно готовий до здійснення рейсу о 7:00 ранку. Однак, у зв'язку з тим, що даний рейс має тривалість понад 12-годин (враховується маршрут Київ-Шарм Ель-Шейх-Київ), а це перевищує нормований час роботи екіпажу, з метою забезпечення безпеки польоту було прийнято рішення замінити екіпаж. Останній прибув в аеропорт о 10:30 і приступив до огляду борту, а також інших обов'язкових процедур", - зазначили у прес-службі.



За інформацією компанії, станом на 14:05 почалася посадка пасажирів на рейс. О 15:10 він вилетів із аеропорту.

При цьому у компанії підкреслили, що згідно з нормами і правилами, під час очікування вильоту авіакомпанією Bravo Airways було двічі організовано харчування для пасажирів рейсу, в тому числі гаряче. Також пасажири були забезпечені питною водою в повному обсязі. Протягом часу затримки пасажирів консультував представник нашої компанії. На жаль, забезпечити проживання пасажирів не виявилося можливим унаслідок проходження ними паспортного контролю на момент виявлення несправності.



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Раніше УНН повідомляв, що 1 вересня у київському аеропорту "Бориспіль" пасажири з ночі не могли вилетіти до Туреччини, посадку на рейс було закінчено лише у другій половині дня.