После полсуток ожидания 200 пассажиров вылетели из "Борисполя" в Египет

"Рейс BAY2023 Киев-Шарм Эль-Шейх авиакомпании Bravo Airways, который осуществляется на арендованном у авиакомпании ANDA Air воздушном судне, был задержан по техническим причинам. На данный момент все неисправности устранены. Самолет был технически готов к осуществлению рейса в 7:00 утра. Однако, в связи с тем, что данный рейс имеет продолжительность более 12 часов (учитывается маршрут Киев-Шарм Эль-Шейх-Киев), а это превышает нормированное время работы экипажа, в целях обеспечения безопасности полета было принято решение заменить экипаж. Последний прибыл в аэропорт в 10:30 и приступил к смотрения борту, а также другим обязательным процедурам", - отметили в пресс-службе.



По информации компании, по состоянию на 14:05 началась посадка пассажиров на рейс. В 15:10 он вылетел из аэропорта.

При этом в компании подчеркнули, что согласно нормам и правилам, во время ожидания вылета авиакомпанией Bravo Airways было дважды организовано питание для пассажиров рейса, в том числе горячее. Также пассажиры были обеспечены питьевой водой в полном объеме. За время задержки пассажиров консультировал представитель нашей компании. К сожалению, обеспечить проживание пассажиров не оказалось возможным вследствие прохождения ими паспортного контроля на момент обнаружения неисправности.



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Ранее сообщал, что 1 сентября в киевском аэропорту "Борисполь" пассажиры с ночи не могли вылететь в Турцию, посадку на рейс было закончено только во второй половине дня.