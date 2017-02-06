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Після підвищення мінімалки в Україні зменшилась кількість безробітних

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Підвищення мінімальної заробітної плати призвело до створено 28 тис. нових підприємств, зменшення чисельності безробітних на 16% та детінізації економіки, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Після підвищення мінімалки в Україні зменшилась кількість безробітних

“Статистичні показники січня свідчать про позитивний вплив на економіку підвищення удвічі мінімальної заробітної плати до 3200 грн: у січні в країні було створено 28 тис нових підприємств, на 16% зменшилася чисельність безробітних та відбувається детінізація економіки”, — зазначили учасники наради під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, присвяченій виплаті мінімальної заробітної плати на рівні 3200 грн.

“Ми прожили перший місяць 2017-го року. По усім показникам ми маємо сьогодні тенденції до зростання кількості, якості робочих місць і підвищеної заробітної плати для людей працездатного віку”, — наголосив Прем’єр-міністр.

В.Гройсман також зауважив, що в бюджетній сфері передбачено достатньо ресурсів для забезпечення виплати підвищеної заробітної плати вчителям, лікарям відповідно на 50% і 30% відсотків, а також рятувальникам.

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров в свою чергу повідомив, що за даними ДФС, у січні нового року в Україні зареєструвалось майже 28 тис. нових підприємців.

“Протягом січня було закрито 156 тис ФОП, з них лише 16,4 тис. — реально працюючих. 90% з тих, хто припинив свою підприємницьку діяльність у грудні-січні, перебували на загальній системі оподаткування. З них 98% не здійснювали ніякої господарської діяльності, зауважив він”, — повідомив Р.Насіров

Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що протягом січня було працевлаштовано 45 тис. осіб. Таким чином, на 32%, або на 11 тисяч, порівняно з минулим роком зросла кількість людей, забезпечених роботою. При цьому чисельність оперативно працевлаштованих зросла з 14 до 26 тис. осіб.

На 16%, або на 80 тис. осіб, зменшилася чисельність безробітних, свідчать дані Державного центру зайнятості. Також на 15%, або 63 тис осіб, зменшилася кількість тих, хто отримує допомогу по безробіттю.

"Згідно з даними у сфері зайнятості у січні 2017 року на 37 тис, або 48%, зросла кількість нових вакансій у базі даних служби зайнятості та склала 115 тис", - зазначив він.

Міністр фінансів Олександр Данилюк наголосив, що економічні дані також свідчать, що після підвищення удвічі мінімальної заробітної плати відбувається детінізація економіки і заробітні плати виходять з тіні.

Як повідомляв УНН, за словами Валерії Гонтаревої, підвищення мінімалки не спричинить "звільнень".

 

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