После повышения минималки в Украине уменьшилось количество безработных

“Статистические показатели января свидетельствуют о положительном влиянии на экономику повышения вдвое минимальной заработной платы до 3200 грн: в январе в стране было создано 28 тыс. новых предприятий, на 16% уменьшилась численность безработных и происходит детенизация экономики”, — отметили участники совещания под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, посвященного выплате минимальной заработной платы на уровне 3200 грн.

“Мы прожили первый месяц 2017-го года. По всем показателям мы имеем сегодня тенденции к росту количества, качества рабочих мест и повышенной заработной платы для людей трудоспособного возраста”, — подчеркнул Премьер-министр.

В.Гройсман также отметил, что в бюджетной сфере предусмотрено достаточно ресурсов для обеспечения выплаты повышенной заработной платы учителям, врачам соответственно на 50% и 30% процентов, а также спасателям.

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров в свою очередь сообщил, что по данным ГДФС, в январе нового года в Украине зарегистрировалось почти 28 тыс. новых предпринимателей.

“В течение января было закрыто 156 тыс. ФЛП, из них лишь 16,4 тыс. — реально работающих. 90% из тех, кто прекратил свою предпринимательскую деятельность в декабре-январе, находились на общей системе налогообложения. Из них 98% не осуществляли никакой хозяйственной деятельности”, — сообщил Р.Насиров

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что в течение января было трудоустроено 45 тыс. лиц. Таким образом, на 32%, или на 11 тысяч по сравнению с прошлым годом возросло количество людей, обеспеченных работой. При этом численность оперативно трудоустроенных возросло с 14 до 26 тыс. лиц.

На 16%, или на 80 тыс. человек, уменьшилась численность безработных, свидетельствуют данные Государственного центра занятости. Также на 15%, или 63 тыс. человек, уменьшилось количество тех, кто получает пособие по безработице.

"Согласно данным в сфере занятости в январе 2017 года на 37 тыс., или 48%, возросло количество новых вакансий в базе данных службы занятости и составило 115 тыс", - отметил он.

Министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что экономические данные также свидетельствуют, что после повышения вдвое минимальной заработной платы происходит детенизация экономики и заработные платы выходят из тени.

Как сообщал УНН, по словам Валерии Гонтаревой, повышение минималки не приведет к "увольнениям".