Після перевірок маршруток у Києві розірвали договори з трьома перевізниками
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У столиці провели перевірку маршруток, за результатами якої з трьома перевізниками розірвали договори. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Департамент транспортної інфраструктури, Державна службою України з безпеки на транспорті та патрульна поліція Києва за два тижні перевірили 20 автомобільних перевізників.
“Двотижнева перевірка столичних маршруток дала підстави для розірвання договорів із трьома перевізниками. Ми маємо намір, впроваджуючи практику європейських країн, перевести маршрутні таксі в Києві на допоміжний транспорт, що не підмінятиме, а доповнюватиме громадський транспорт. Комфортний та сучасний рухомий склад великої місткості має прийти на заміну автобусів малої місткості”, — сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов.
Як зазначається, Укртрансбезпека під час перевірки виявила 53 порушення, на них складено акти на загальну суму штрафів 85 тис. 600 грн.
Нацполіція склала 39 протоколів на загальну суму штрафів 16 тис. 150 грн. На перевізників накладено штрафи за випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим нормам, за недовипуск планової кількості рухомого складу на лінію та порушення встановлених інтервалів руху.
Як повідомляв УНН, 4 листопада внаслідок ДТП з маршруткою у столиці загинуло подружжя.
Після смертельної ДТП з маршруткою у Києві вирішили перевірити перевізників.