После проверок маршруток в Киеве расторгли договоры с тремя перевозчиками
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В столице провели проверку маршруток, по результатам которой с тремя перевозчиками расторгли договоры. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
Департамент транспортной инфраструктуры, Государственная службой Украины по безопасности на транспорте и патрульная полиция Киева за две недели проверили 20 автомобильных перевозчиков.
"Двухнедельная проверка столичных маршруток дала основания для расторжения договоров с тремя перевозчиками. Мы намерены, внедряя практику европейских стран, перевести маршрутные такси в Киеве на вспомогательный транспорт, не подменять, а дополнять общественный транспорт. Комфортный и современный подвижной состав большой вместимости должен прийти на замену автобусам малой вместимости", - сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.
Как отмечается, Укртрансбезпека при проверке обнаружила 53 нарушения, на них составлены акты на общую сумму штрафов 85 тыс. 600 грн.
Нацполиция составила 39 протоколов на общую сумму штрафов 16 тыс. 150 грн. На перевозчиков наложены штрафы за выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует установленным нормам, по недовыпуск планового количества подвижного состава на линию и нарушение установленных интервалов движения.
Как сообщал УНН, 4 ноября в результате ДТП с маршруткой в столице погибли супруги.
После смертельного ДТП с маршруткой в Киеве решили проверить перевозчиков.