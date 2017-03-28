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Після перевірок харчування у дитсадках Кривого Рогу розірвали договори із постачальниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. За результатами перевірок міської комісії з контролю за якістю продуктів харчування у школах і дитячих садках, два райони — Довгинцівський і Металургійний — розірвали договори з постачальниками. Про це повідомляє прес-служба Криворізької міської ради, передає УНН.

Так, з 9 по 23 лютого за дорученням мера Юрія Вілкула міською комісією в складі фахівців управління освіти, батьків, технологів і депутатів міськради була проведена перевірка продуктів харчування, які надходять в їдальні освітніх установ Кривого Рогу.

Шляхом онлайн-опитування батьки самі визначали, які саме продукти в першу чергу необхідно перевірити. У цьому списку були м’ясо, риба, ковбасні вироби, “молочка”, овочі та соки.

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Були перевірені школи №15, 22, 27, 73, 126, 130 і дитячий садок №32. Відібрані продукти направлені в лабораторію державного підприємства “Кривбасстандартметрологія”.

У двох районах — Довгинцівському та Металургійному, фахівцями лабораторії було виявлено відхилення від нормативних параметрів у вершковому маслі, сметані та рибі.

“Терміново районними відділами освіти були розірвані договори з недобросовісними постачальниками”, — йдеться у повідомленні прес-служби Криворізької міськради.

На сьогодні для забезпечення дітей продуктами харчування проведені нові торги в електронній системі закупівель та визначені нові постачальники.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, система харчування в дитячих садочках потребує врегулювання.

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