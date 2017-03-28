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После проверок питания в детсадах Кривого Рога расторгли договоры с поставщиками

После проверок питания в детсадах Кривого Рога расторгли договоры с поставщиками

Киев • УНН

 • 8195 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. По результатам проверок городской комиссии по контролю за качеством продуктов питания в школах и детских садах, два района — Долгинцевский и Металлургический — расторгли договоры с поставщиками. Об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета, передает УНН.

Так, с 9 по 23 февраля по поручению мэра Юрия Вилкула городской комиссией в составе специалистов управления образования, родителей, технологов и депутатов горсовета была проведена проверка продуктов питания, поступающих в столовые образовательных учреждений Кривого Рога.

Путем онлайн-опроса родители сами определяли, какие именно продукты в первую очередь необходимо проверить. В этом списке были мясо, рыба, колбасные изделия, “молочка”, овощи и соки.

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Были проверены школы № 15, 22, 27, 73, 126, 130 и детский сад № 32. Отобранные продукты направлены в лабораторию государственного предприятия “Кривбасстандартметрология”.

В двух районах — Долгинцевском и Металлургическом, специалистами лаборатории были выявлены отклонения от нормативных параметров в сливочном масле, сметане и рыбе.

“Срочно районными отделами образования были расторгнуты договоры с недобросовестными поставщиками”, — говорится в сообщении пресс-службы Криворожского горсовета.

На сегодня для обеспечения детей продуктами питания проведены новые торги в электронной системе закупок и определены новые поставщики.

Напомним, как сообщал УНН, система питания в детских садах требует урегулирования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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