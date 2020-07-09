Після паводків на заході України досі підтоплено чотири населених пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Після паводків, які обрушилися на захід України наприкінці червня, досі підтоплено чотири населених пункти на Буковині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
Так, станом на 7 годину 9 липня на території західних областей залишається підтопленими:
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- 4 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області;
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- 4 (було 7 тис. 225) підвали у Івано-Франківській області;
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- 12 (було 22 тис. 182) присадибних ділянок у Чернівецькій області.
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Зруйновано 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1).
Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.
Нагадаємо, Президент Зеленський обіцяє тримати під контролем ситуацію “на сході і на заході”.