Після падіння Boeing 747 у Киргизстані госпіталізували 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. До медичних установ Бішкека в результаті авіаційної катастрофи літака Boeing 747 госпіталізовано 11 постраждалих, за попередніми даними, загинула 31 людина. Про це повідомляє прес-служба МНС республіки, передає УНН.
"До медичних установ міста Бішкек в результаті авіаційної катастрофи Boeing 747, що сталася сьогодні, 16 січня, в селі Дача-Суу Сокулукського району Чуйської області, госпіталізовано 11 постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що в національному госпіталі і Бішкекському науково-дослідному центрі ортопедії та травматології перебуває по одному потерпілому, в міській дитячій клінічній лікарні швидкої медичної допомоги - сім людей, міській гінекологічній лікарні - один і в Сокулукській територіальній лікарні госпіталізований один постраждалий.
Вказано, що 16 січня орієнтовно о 7:30 за місцевим часом "у результаті авіаційної катастрофи, що сталася з повітряним судном Boeing 747, що призвела до людських жертв, за попередніми даними, загинула 31 людина". Дані уточнюються.