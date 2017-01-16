После падения Boeing 747 в Кыргызстане госпитализировали 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В медицинские учреждения Бишкека в результате авиационной катастрофы самолета Boeing 747 госпитализированы 11 пострадавших, по предварительным данным, погиб 31 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики, передает УНН.
"В медицинские учреждения города Бишкек в результате авиационной катастрофы Boeing 747, произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области, госпитализированы 11 пострадавших", - говорится в сообщении.
Указано, что в национальном госпитале и Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии находится по одному пострадавшему, в городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи - семь человек, городской гинекологической больнице - один и в Сокулукской территориальной больнице - один пострадавший.
Указано, что 16 января ориентировочно в 7:30 по местному времени "в результате авиационной катастрофы, произошедшей с воздушным судном Boeing 747, по предварительным данным, погиб 31 человек". Данные уточняются.