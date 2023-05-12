Після минулорічного сплеску заробітки ІТ-експорту скорочуються

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КИЇВ. 13 травня. УНН. За перший квартал 2023 року український IT-сектор заробив менше, ніж торік, але більше, ніж у 2021 році. Частка ІТ-послуг у загальному експорті товарів та послуг сягла 12,3%, повідомили в Opendatabot, інформує УНН.

Цитата

«За перший квартал 2023 року IT-сектор в експорті заробив 1,68 млрд дол. Це менше, аніж за той самий період торік, коли дохід склав 2 млрд дол. Проте все ще більше у порівнянні до відповідного періоду 2021 року, коли дохід склав 1,44 млрд дол.», – підрахували в Opendatabot.

«Для порівняння, середній дохід за місяць у першому кварталі складав 481 млн дол. у 2021 році, 666 млн дол. – у 2022 та 558 млн дол. у 2023 роках. За останні два роки піку заробітки ІТ сягли напередодні кремлівської інтервенції, у лютому 2022 року. Тоді зиск від ІТ-експорту склав 839 млн дол», - проаналізували дані.

Довідково

Цьогоріч частка ІТ від загального експорту послуг скоротилася у порівнянні до відповідного періоду торік – з 44% до 43%. Проте це все ще більше за показники 2021 року – 37%. Загалом експорт послуг приніс за перший квартал 2023 року 3,94 млрд дол. Частка експорту ІТ-послуг у загальному експорті товарів та послуг зросла з 8,5% у 2021 до 12,3% у 1 кварталі 2023. У 2022 році вона становила 12,9%.

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