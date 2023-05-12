После прошлогоднего всплеска заработки ИТ-экспорта сокращаются

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КИЕВ. 13 мая. УНН. За первый квартал 2023 года украинский IT-сектор заработал меньше, чем в прошлом году, но больше, чем в 2021 году. Доля ИТ-услуг в общем экспорте товаров и услуг достигла 12,3%, сообщили в Opendatabot, информирует УНН.

Цитата

«За первый квартал 2023 года IT-сектор в экспорте заработал 1,68 млрд долл. Это меньше, чем за тот же период прошлого года, когда доход составил 2 млрд долл. Однако все еще больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда доход составил 1,44 млрд долл.», – подсчитали в Opendatabot.

«Для сравнения, средний доход за месяц в первом квартале составлял 481 млн долл. в 2021 году, 666 млн долл. – в 2022 и 558 млн долл. в 2023 годах. За последние два года пика заработки ИТ достигли накануне кремлевской интервенции, в феврале 2022 года. Тогда выгода от ІТ-экспорта составила 839 млн долл», – проанализировали данные.

Справочно

В этом году доля ИТ от общего экспорта услуг сократилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – с 44% до 43%. Однако это все еще больше показателей 2021 года – 37%. В целом экспорт услуг принес за первый квартал 2023 года 3,94 млрд долл. Доля экспорта ИТ-услуг в общем экспорте товаров и услуг выросла с 8,5% в 2021 до 12,3% в 1 квартале 2023. В 2022 году она составляла 12,9%.

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