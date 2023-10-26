Після майже п'ятирічної перерви Сі Цзіньпін з губернатором Каліфорнії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Учора губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом був першим з губернаторів США, хто з 2017 року зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомили в офісі губернатора Каліфорнії, пише УНН.
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Губернатор Ньюсом був першим губернатором, який перебував у Китаї за понад чотири роки, і першим з губернаторів США, який зустрівся з президентом Сі після колишнього губернатора Брауна у 2017 році.
Ньюсом розпочав свою тижневу поїздку до Китаю в понеділок, відвідавши Гонконг і Шеньчжень. Поїздка Ньюсома як губернатора, яка колись вважалася звичайною, привертає увагу, оскільки вона відбулася після років загострення напруженості між США та Китаєм.
Під час турне губернатора Ньюсома підіймалися такі теми, як клімат, економічний розвиток, культурний обмін, проблеми прав людини та демократію.
Зокрема Ньюсом і Сі обговорили шляхи прискорення прогресу в боротьбі з кліматичною кризою, оскільки неможливо вирішити кліматичну кризу без Китаю – найбільшого джерела викидів у світі.
Вони також говорили про шляхи відновлення туризму та зміцнення двосторонніх торговельних відносин між Каліфорнією та Китаєм.
Окрім цього, були порушені й інші питання, наприклад фентаніл. Це синтетичний наркотик який є головним вбивцю молодих людей у США. Та про роль Китаю в боротьбі з транснаціональним транспортуванням хімічних речовин-прекурсорів, йдеться в повідомленні.
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