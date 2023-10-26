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После почти пятилетнего перерыва Си Цзиньпин с губернатором Калифорнии

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Вчера губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом был первым из губернаторов США, кто с 2017 года встретился с президентом Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщили в офисе губернатора Калифорнии, пишет УНН.

После почти пятилетнего перерыва Си Цзиньпин с губернатором Калифорнии

Детали

Губернатор Ньюсом был первым губернатором, побывавшим в Китае за более чем четыре года, и первым из губернаторов США, который встретился с президентом Си после бывшего губернатора Брауна в 2017 году.

Ньюсом начал свою недельную поездку в Китай в понедельник, посетив Гонконг и Шэньчжэнь. Поездка Ньюсома в качестве губернатора, которая когда-то считалась обычной, привлекает внимание, поскольку она состоялась после многих лет обострения напряженности между США и Китаем. 

Во время турне губернатора Ньюсома поднимались такие темы, как климат, экономическое развитие, культурный обмен, проблемы прав человека и демократия.

В частности Ньюсом и Си обсудили пути ускорения прогресса в борьбе с климатическим кризисом, поскольку невозможно решить климатический кризис без Китая – крупнейшего источника выбросов в мире.

Они также говорили о путях восстановления туризма и укрепления двусторонних торговых отношений между Калифорнией и Китаем. 

Кроме этого, были затронуты и другие вопросы, например фентанил. Это синтетический наркотик который является главным убийцей молодых людей в США. И о роли Китая в борьбе с транснациональной транспортировкой химических веществ-прекурсоров, говорится в сообщении.

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